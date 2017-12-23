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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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15:03   23 Декабря 2017
Россия
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«Единая Россия» твердо решила поддержать Путина на выборах, заявил Медведев

«Единая Россия» твердо решила поддержать Путина на выборах, заявил Медведев

Партия «Единая Россия» давно и твердо решила, что поддержит кандидатуру действующего главы РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

Об этом в субботу заявил на съезде ЕР премьер-министр Российской Федерации и председатель политической партии Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

В этом году, рассказал Медведев, партии исполнилось 16 лет. Кроме того, глава российского правительства отметил, что на протяжении всего этого времени у «Единой России» был один бесспорный лидер. Он, по словам премьера, объединяет граждан и страну.

«Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны», подчеркнул Медведев.

Съезд партии проходит 22-23 декабря в российской столицы. В этом году в нем принимают участие примерно 2500 человек.

Автор: Алла Ларионова
#путин #медведев #политика #единая россия
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