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15:00   23 Декабря 2017
Весь мир
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Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон призвали вернуть российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК). Об этом сообщает RT.

В официальном совместном заявлении двух высокопоставленных политиков говорится, что Меркель и Макрон требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). При этом в тексте документа подчеркивается, что СЦКК играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ, а также соглашений о прекращении огня.

Напомним, что в минувший четверг, 21 декабря, российский лидер Владимир Владимирович Путин обсудил с канцлером Германии вывод российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины.

Автор: Анастасия Ягужинская
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