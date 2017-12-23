Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон призвали вернуть российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК). Об этом сообщает RT.

В официальном совместном заявлении двух высокопоставленных политиков говорится, что Меркель и Макрон требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). При этом в тексте документа подчеркивается, что СЦКК играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ, а также соглашений о прекращении огня.

Напомним, что в минувший четверг, 21 декабря, российский лидер Владимир Владимирович Путин обсудил с канцлером Германии вывод российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины.