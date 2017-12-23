Путин хочет, чтобы Россия стала страной подлинной экономической свободы
Российская Федерация должна стать страной подлинной экономической свободы, об этом заявил во время XVII съезда партии «Единая Россия» глава государства Владимир Путин.
В программу второго дня съезда входит плановая ротация Высшего и Генерального советов партии и принятие ряда поправок в ее устав. В ходе пленарного заседания с программным докладом о приоритетных задачах партии на ближайшее время выступит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.