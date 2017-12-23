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14:47   23 Декабря 2017
Россия
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Путин рассказал, что же мешает развитию России

Путин рассказал, что же мешает развитию России

Стабильность и развитие России подрывают коррупция, беззаконие и равнодушие как чиновников, так и бизнеса. Об этом в субботу, 23 декабря, на XVII съезде партии «Единая Россия» в Москве заявил глава РФ Владимир Владимирович Путин.

«Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили  — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой»,  — цитирует слова главы государства новостное агентство РИА Новости.

Напомним, что ранее сообщалось, что Путин в ходе своего выступления на съезде ЕР призвал к работе над тем, чтобы снизить уровень бедности в стране.

Автор: Анастасия Ягужинская
#россия #путин #политика #едина россия #съезд партии
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