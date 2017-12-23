Путин: РФ никогда не станет жертвовать национальными интересами

Президент России заявил о готовности Москвы работать как с Западом, так и с Востоком, на принципах доверия и равноправия.

Однако Российская Федерация никогда не станет жертвовать национальными интересами граждан. Об этом он заявил в ходе своего выступления на съезде «Единой России».

В программу второго дня съезда партии входит проведение плановой ротации Высшего и Генерального советов партии, а также принятие некоторых поправок в устав. Помимо этого, запланировано проведение пленарного заседания, на котором выступит премьер страны Дмитрий Медведев.