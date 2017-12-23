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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
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 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
14:49   23 Декабря 2017
Россия
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Путин заявил, что РФ не ищет конфронтации с кем бы то ни было

Путин заявил, что РФ не ищет конфронтации с кем бы то ни было

Россия не ищет конфронтации с кем бы то ни было, а сила государства направлена исключительно на защиту от внешних угроз.

Об этом, как сообщает в субботу РИА «Новости», заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». 

Напомним, 17-й по счету съезд партии проходит 22-23 декабря в Москве. В нем принимают участие около 2500 человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», главы российских министерств и ведомств, депутаты Государственной думы РФ, представители исполнительной и законодательной властей субъектов страны, секретари региональных политических советов ЕР, представители различных партийных платформ, а также члены экспертного и научного сообщества. 

Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #единая россия
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