Путин заявил, что РФ не ищет конфронтации с кем бы то ни было

Россия не ищет конфронтации с кем бы то ни было, а сила государства направлена исключительно на защиту от внешних угроз.

Об этом, как сообщает в субботу РИА «Новости», заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия».

Напомним, 17-й по счету съезд партии проходит 22-23 декабря в Москве. В нем принимают участие около 2500 человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», главы российских министерств и ведомств, депутаты Государственной думы РФ, представители исполнительной и законодательной властей субъектов страны, секретари региональных политических советов ЕР, представители различных партийных платформ, а также члены экспертного и научного сообщества.