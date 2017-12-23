Нужно обеспечить устойчивый прогресс России в «мире завтрашнего дня» - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил во время выступления на съезде партии «Единая Россия» 23 декабря, в субботу, необходимость обеспечить устойчивый прогресс страны в «мире завтрашнего дня», пишет РИА Новости.

В работе второго XVII съезда партии «Единая Россия» участвуют около 2,5 тысяч человек. Среди них - 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, начальники министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной и законодательной власти регионов, секретари региональных политсоветов партии, эксперты и ученые.