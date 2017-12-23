Путин: РФ преодолела, казалось бы, непреодолимые проблемы в экономике

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия» в Москве в субботу, 23 декабря, заявил, что Россия преодолела, казалось бы, непреодолимые проблемы в экономике.

«Мы преодолели, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии, социальной сфере», — приводит слова российского лидера информационное агентство РИА Новости.

При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что также обеспечены укрепление безопасности РФ и усиление ее обороноспособности.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин на съезде единороссов заявил, что уже сделанное властями РФ и, в частности, партией «Единая Россия» является фундаментом. При этом он обратил внимание на то, что проделанная работа не является гарантией дальнейшего развития.