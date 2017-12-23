Путин призвал с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время съезда партии «Единая Россия» 23 декабря о необходимости и дальше расширять механизмы прямой демократии в стране, уважительно относиться к дееспособной и ответственной оппозиции.

Глава России выразил уверенность в том, что нужно в полной мере раскрывать потенциал гражданской активности, заложенный в конституции РФ, поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений, подходов к решению задач развития, сообщает РИА Новости.