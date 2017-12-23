Путин заявил, что при разных подходах ориентиром всегда должны быть права человека

Российский лидер Владимир Путин участвует во втором завершающем дне XVII съезда партии «Единая Россия».

В мероприятии также принимает участие задействован председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В работе съезда задействованы порядка 2,5 тысяч человек. В их числе 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и депутаты Государственной думы Российской Федерации.