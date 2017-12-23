Путин на съезде «Единой России» заявил о необходимости ставить амбициозные задачи

Российский президент Владимир Путин заявил, что уже сделанное российскими властями и партией «Единая Россия» является фундаментом.

Однако проделанная работа не является гарантией дальнейшего развития. Необходимо ставить новые, амбициозные задачи, подчеркнул глава Российской Федерации.

Путин принимает участие во втором завершающем дне XVII съезда партии «Единая Россия». В мероприятии также задействован премьер- министр РФ Дмитрий Медведев. В работе съезда участвуют порядка 2,5 тысяч человек.