Путин: Необходимо развитие, иначе в любой момент все может рассыпаться

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на завершающем дне XVII съезда партии «Единая Россия» 23 декабря заявил о необходимости развития страны. Помимо Путина в съезде участвует премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы России, устойчивость - это не косность, не застывшая забронзовевшая конструкция.