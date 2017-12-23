Путин: Необходимо развитие, иначе в любой момент все может рассыпаться
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на завершающем дне XVII съезда партии «Единая Россия» 23 декабря заявил о необходимости развития страны. Помимо Путина в съезде участвует премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По словам главы России, устойчивость - это не косность, не застывшая забронзовевшая конструкция.
«Необходимо развитие, иначе в любой момент все может рассыпаться», — приводит слова Владимира Владимировича РИА Новости.