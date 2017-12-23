Глава Российской Федерации Владимир Путин считает, что национальное согласие — залог реализации поставленных задач.

Об этом он заявил во время выступления на втором завершающем дне XVII съезда партии «Единая Россия» 23 декабря, в субботу.

На пленарном заседании с программным докладом о приоритетных задачах партии на ближайший период выступит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Главная тема повестки дня - предстоящие выборы президента России, пишут РИА Новости.