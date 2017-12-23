Путин обсудит итоги года с руководством парламента в понедельник

Повестка встречи будет определена президентом РФ.

Итоги законотворческий работы в текущем году и планы на будущий год могут стать темой встречи главы РФ Владимира Путина с руководством парламента 25 декабря. Об этом рассказал журналистам первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко. По его словам, у Путина всегда есть вопросы, требующие обсуждения с парламентом. На встрече в понедельник будут обсуждаться итоги года, поэтому, вероятно, одной из тем станет законотворческая деятельность и задачи на будущий год, отметил Кириенко.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин распорядился разработать параметры выпуска облигаций федерального займа в валюте для возвращения капиталов в РФ.