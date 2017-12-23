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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

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14:39   23 Декабря 2017
Россия
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Россия готова обсуждать завершение сделки ОПЕК+ при ребалансировке рынка в 2018 году, сообщил Новак

Россия готова обсуждать завершение сделки ОПЕК+ при ребалансировке рынка в 2018 году, сообщил Новак

Российская Федерация готова обсуждать плавное завершение сделки ОПЕК+ во второй половине следующего года при ребалансировке рынка.

Об этом рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия», передает в субботу РИА Новости. Он отметил, что для этого необходима понятная и четкая стратегия. Рынок, отметил Новак, должен знать о наличии четкой концепции.

Кроме того, глава ведомства заявил о том, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого планируется рассмотреть текущие итоги исполнения сделки, пройдет в Омане 21-22 января 2018 года. Новак также сообщил, что экспорт нефти из РФ по результатам уходящего года, как ожидается, составит 255-257 миллионов тонн - на уровне 2016 года.

Автор: Алла Ларионова
#россия #экономика #новак #минэнерго
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