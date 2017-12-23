Зюганов призвал упростить процедуру импичмента президента

Лидер Коммунистической Партии России Геннадий Зюганов заявил в субботу, 23 декабря, что считает необходимым упростить процедуру импичмента президента и закрепить норму о том, что глава РФ не может занимать этот пост более двух раз за всю жизнь.

«Необходимо упростить процедуру импичмента и прописать в основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь», — заявил Зюганов в ходе своего выступления на предвыборном съезде ЦК КПРФ.

По мнению политика, в Российской Федерации должен появиться высший государственный совет, «без одобрения которого не будет вводиться в жизнь ни одно принципиально важное решение президента». При этом он подчеркнул, что «власть должна быть по-настоящему ответственна перед народом, у нее нет ответственности». Зюганов отметил, что также необходимо вернуть россиянам право на референдумы по важнейшим общественным политическим и социально-экономическим вопросам.