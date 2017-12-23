Украинские политологи назвали Порошенко «хромой уткой»

На Украине не видят никаких шансов для переизбрания Порошенко на следующий срок.

На Украине политологи считают, что у президента Петра Порошенко не осталось шансов на руководство страной в следующем сроке. Нынешний украинский лидер стал хромой уткой, заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в ходе пресс-конференции политических экспертов в Киеве. Об этом пишет «Парламентская газета».

Он отметил, что лидером неформальной президентской гонки давно стала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Эксперт заявил, что граждане Украины давно ждут, чтобы в стране навели порядок и хотят доверить эту работу Тимошенко.

Такого же мнения придерживается директор соцслужбы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, который отметил, что в этом году Тимошенко вышла из тени Порошенко. Также он рассказал, что в ближайших на Украине президентских выборах поучаствуют и «экзотические политики» — певцы, артисты, оригинальные персоны.

Власть хочет превратить избирательную кампанию в политическое ток-шоу, чтобы избежать серьезного разговора между недовольными избирателями и непопулярным президентом Порошенко, уверены политологи Киева.

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