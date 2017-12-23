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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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14:04   23 Декабря 2017
Весь мир
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Борис Джонсон раскрыл причину своего визита в Москву

Борис Джонсон раскрыл причину своего визита в Москву

Накануне глава МИД Великобритании прибыл в Москву с рабочим визитом.

Британский министр дал интервью в эфире телепередачи «Вести в субботу». По словам Джонсона, Москве и Лондону необходимо начать интенсивно работать над наиболее серьезными проблемами. Он отметил, что совместными усилиями Россия и Британия способны вместе решить ряд сложных задач. 

«Вот почему я в Москве», — заявил министр иностранных дел Великобритании.

Напомним, в пятницу Джонсон встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел РФ отметил, что российскую строну обвиняют во вмешательстве в политические процессы в целом ряде стран, однако никаких доказательств этого предоставлено не было.

Автор: Алла Ларионова
#россия #великобритания #борис джонсон
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