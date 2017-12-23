Борис Джонсон раскрыл причину своего визита в Москву

Накануне глава МИД Великобритании прибыл в Москву с рабочим визитом.

Британский министр дал интервью в эфире телепередачи «Вести в субботу». По словам Джонсона, Москве и Лондону необходимо начать интенсивно работать над наиболее серьезными проблемами. Он отметил, что совместными усилиями Россия и Британия способны вместе решить ряд сложных задач.

«Вот почему я в Москве», — заявил министр иностранных дел Великобритании.

Напомним, в пятницу Джонсон встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел РФ отметил, что российскую строну обвиняют во вмешательстве в политические процессы в целом ряде стран, однако никаких доказательств этого предоставлено не было.