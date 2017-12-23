Парламентарии намерены на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря обсудить, в том числе, реализацию инициатив по поддержке бизнеса, включая возврат капитала в РФ через выпуск специальных валютных облигаций.

Об этом в субботу, 23 декабря, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Политик подтвердил, что в близжайший понедельник на встрече с главой государства Владимиром Путины будет присутствовать руководство обеих палат Федерального собрания.

По словам Володина, в ходе встречи планируется обсудить много вопросов. При этом он подчеркнул, что у депутатов Госдумы будет возможность выступить со своими предложениями, которые есть в рамках реализации поручений президента. Кроме того, он отметил, что планируется обсудить и последние инициативы, касающиеся поддержки бизнеса и защиты бизнеса, в том числе, в плане перевода части средств в Россию, проведения амнистии капиталов, которые ранее озвучил Владимир Владимирович.