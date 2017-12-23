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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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13:39   23 Декабря 2017
Россия
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В Совфеде прокомментировали выпады Джонсона в адрес России

В Совфеде прокомментировали выпады Джонсона в адрес России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава британского МИД Борис Джонсон обменялись выпадами в ходе пресс-конференции в Москве.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию, сказав, что русофобия является самым продаваемым западным товаром. Джонсон посетил Москву в пятницу. Ранее дипломат заявлял, что РФ и Британии никогда не удастся восстановить отношения. 

Лавров на пресс-конференции отметил, что в западном сообществе есть ряд деятелей с незашоренным взглядом. Он добавил:

«Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза».

Британский дипломат ответил Лаврову, что его сторона не обладает доказательствами «успешного вмешательства» РФ в дела Британии.

В беседе с корреспондентом ФАН Клинцевич отметил, что Запад до сих пор агрессивно настроен по отношению в Российской Федерации. Каждый из должностных лиц, проводя встречи с российской стороной, с одной стороны, пытается навести мосты, а с другой  — допускает такого рода выпады, отметил парламентарий. Клинцевич выразил мнение, что Британии необходимо наладить отношения с РФ, а выпады Джонсона в адрес России он назвал попыткой «прогнуться под США». Такая дипломатическая риторика не поможет восстановлению хороших отношений, считает сенатор.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #совфед #клинцевич #лавров #политика #джонсон
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