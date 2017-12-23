В МИД осудили решение Вашингтона поставлять оружие Киеву

Америка приняла решение о поставках оборонительного вооружения Украине.

Решение Вашингтона поставлять оружие Киеву снова подрывает работу над выполнением минских соглашений. Такое заявление сделал статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что фактически это решение поддерживает «партию войны» в Киеве, то есть те политические силы, которые выступают за силовое решение проблемы Донбасса. Это является недопустимым, подчеркнул Карасин.

Он отметил, что международное сообщество должно сконцентрировать усилия на том, чтобы попытаться склонить Киев к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Карасин подчеркнул, что иного пути для решения внутриукраинского конфликта не существует.