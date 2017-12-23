Чеченский министр обвинил Госдеп США в атаке на Instagram Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал проблемы с профилями главы республики в соцсетях.

Как сообщает в субботу РБК, по мнению Умарова, аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram оказался недоступен из-за «диверсионной кибератаки». Он полагает, что за атакой стоят «те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках». Ее совершили «по указке Госдепа США», уверен чеченский министр.

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов», — заявил Умаров.

Он отметил, что в свете недавнего внесения Кадырова в «список Магнитского», атаки на профили чеченского лидера в соцсетях выглядят весьма логично. Также Умаров сообщил, что работа по восстановлению аккаунтов сейчас ведется.