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13:19   23 Декабря 2017
Весь мир
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Пушков отреагировал на решение США о поставках оружия на Украину

Пушков отреагировал на решение США о поставках оружия на Украину

Решение Вашингтона поставлять Киеву оружие является ясным сигналом для Украины о поддержке попытки военного решения конфликта в стране.

Об этом в субботу, 23 декабря, написал в своем микроблое Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. При этом российский сенатор подчеркнул, что постпред США в НАТО, спецпредставитель американского департамента Курт Волкер «может идти в отпуск» в связи с решением Соединенных Штатов.

 

 

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в минувшую пятницу заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, что ранее стало известно, что глава международного комитета Совфеда Косачев заявил, что решение Штатов о поставке вооружения для «усиленных оборонительных возможностей» Украины было принято в пользу войны, а не мира.

Автор: Анастасия Ягужинкая
#сша #украина #пушков #оружие #волкер
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