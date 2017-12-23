Пушков отреагировал на решение США о поставках оружия на Украину

Решение Вашингтона поставлять Киеву оружие является ясным сигналом для Украины о поддержке попытки военного решения конфликта в стране.

Об этом в субботу, 23 декабря, написал в своем микроблое Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. При этом российский сенатор подчеркнул, что постпред США в НАТО, спецпредставитель американского департамента Курт Волкер «может идти в отпуск» в связи с решением Соединенных Штатов.

Решив поставлять Украине летальное оружие, США дают ясный сигнал Киеву, что поддержат попытку военного решения. Волкер может идти в отпуск. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2017 г.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в минувшую пятницу заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, что ранее стало известно, что глава международного комитета Совфеда Косачев заявил, что решение Штатов о поставке вооружения для «усиленных оборонительных возможностей» Украины было принято в пользу войны, а не мира.