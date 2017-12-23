Порошенко внес в Верховную раду законопроект об антикоррупционном суде

Об этом проинформировали на сайте украинского парламента.

Порошенко определил внесенный законопроект о Высшем антикоррупционном суде «как неотложный», сообщается на официальном сайте Рады.

Накануне, в пятницу, французский посол в Киеве Изабель Дюмон сообщила, что в Европейском союзе обсуждалась приостановка безвиза с Украиной в связи с тем, что в Раде появился законопроект о снижении независимости Национального антикоррупционного бюро.

Ранее сообщалось, что Порошенко побеседовал с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель по телефону. В ходе общения они обсудили вопрос обмена пленными в Донбассе. Также они подняли тему выполнения минских соглашений и вывода из состава СЦКК российских офицеров.