Зюганов пообещал не допустить разрушения мавзолея Ленина

Дискуссия о захоронении тела Владимира Ленина ведется уже несколько лет.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия не допустит захоронения тела Владимира Ленина. Он заявил об этом 23 декабря на съезде компартии, представляя ее предвыборную программу.

Зюганов отметил, что в настоящее время в России отношение граждан к личности Ленина стало наилучшим за последние десять лет. Он привел в пример опрос,в котором 56% респондентов положительно оценили Ленина как творца новой истории. Таким образом гений Ленина побеждает «всевозможных гробокопателей», заявил политик. Он обратился с трибуны:

«Еще раз хочу с трибуны съезда заявить: отстаньте вы, гробокопатели и всякие мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя».

Его высказывание встретили бурными аплодисментами.