Путин распорядился выпустить облигации для возврата денег в РФ

Российский лидер Владимир Путин распорядился разработать параметры и условия выпуска в следующем году облигаций федерального займа (ОФЗ) в валюте для возвращения капиталов в Россию.

Об этом сообщает в субботу «Интерфакс». Такие меры были приняты главой государства в ответ на просьбу представителей российских деловых кругов и объединений о создании удобных механизмов с целью возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. В качестве инструмента Путину ранее предложили использовать отечественные облигации внешних займов, которые бы имели номинацию в иностранной валюте.

«Реализация этого предложения возражений ни у кого не вызывает», — подчеркнул президент.

Ранее идею по выпуску валютных ОФЗ для возвращения денег в РФ предложил глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.