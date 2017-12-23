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12:55   23 Декабря 2017
Политика
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В МИД РФ раскритиковали США за силовой подход к урегулированию в Афганистане

В МИД РФ раскритиковали США за силовой подход к урегулированию в Афганистане

Спецпредставитель главы РФ, директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов заявил, что нацеленность США на силовой подход при урегулировании ситуации в Афганистане приводит лишь к эскалации конфликта.

«По всей видимости, условия для полноценного сотрудничества с США пока не созрели. Это связано, прежде всего, с принципиальными различиями в подходах к урегулированию ситуации в ИРА. Нацеленность Вашингтона на силовое решение вопроса приводит лишь к эскалации конфликта»,  — заявил Кабулов в ходе интервью информагентству РИА Новости.

По словам специального представителя российского лидера, стремление Соединенных Штатов «оказывать давление на отдельные страны региона в связи с их якобы недостаточными контртеррористическими усилиями в Афганистане» также не способствует улучшению ситуации. В интервью Кабулов подчеркнул, что РФ выступает за равноправное взаимодействие международных партнеров с учетом национальных интересов всех без исключения стран региона.

В МИД РФ раскритиковали США за силовой подход к урегулированию в Афганистане

Кроме того, представитель МИД РФ отметил, что в ведомстве по-разному оценивается степень угрозы Афганистану и окружающему региону со стороны боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

Автор: Анастасия Ягужинская
#россия #сша #афганистан #мид рф #кабулов
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