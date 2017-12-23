В МИД РФ прокомментировали обвинения Запада в поддержке талибов

Запад огульно обвиняет Россию в поддержке движения «Талибан» (запрещена в РФ).

Доказательств ими не предоставляется, потому что их не существует, заявил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, пишет РИА Новости. В августе текущего года государственный секретарь Америки Рекс Тиллерсон прямо обвинил Россию в том, что она поставляет оружие талибам. В октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты стали свидетелями только некоторых свидетельств поддержки РФ «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ), но не знают, как охарактеризовать природу этой поддержки, так как это не соответствует национальным интересам России.

Российский МИД ранее назвал такие обвинения абсурдными и не имеющими доказательств. Кабулов отметил, что заявления США на эту тему призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.