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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

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Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
12:17   23 Декабря 2017
Россия
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В МИД РФ прокомментировали обвинения Запада в поддержке талибов

В МИД РФ прокомментировали обвинения Запада в поддержке талибов

Запад огульно обвиняет Россию в поддержке движения «Талибан» (запрещена в РФ).

Доказательств ими не предоставляется, потому что их не существует, заявил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, пишет РИА Новости. В августе текущего года государственный секретарь Америки Рекс Тиллерсон прямо обвинил Россию в том, что она поставляет оружие талибам. В октябре глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты стали свидетелями только некоторых свидетельств поддержки РФ «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ), но не знают, как охарактеризовать природу этой поддержки, так как это не соответствует национальным интересам России.

Российский МИД ранее назвал такие обвинения абсурдными и не имеющими доказательств. Кабулов отметил, что заявления США на эту тему призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #талибан #запад #мид рф
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