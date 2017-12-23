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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

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11:53   23 Декабря 2017
Россия
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Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

Об этом проинформировали на официальном сайте президента РФ.

В сообщении отмечается, что матч состоялся на Красной площади поздним вечером 22 декабря. Ночная хоккейная лига была создана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов российского хоккея. Ключевыми задачами лиги являются привлечение взрослого населения к спорту, популяризация хоккея с шайбой как национального спорта номер один в Российской Федерации, создание хоккейного любительского сообщества. В правлении лиги состоят звезды хоккея, которые курируют регионы.

Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

Ранее стало известно, что нападающий сборной РФ и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин запустил в Instagram конкурс, чьи победители получат футболку с символикой общественного движения в поддержку главы РФ Владимира Путина Putin Team.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #кремль #спорт #хоккей
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