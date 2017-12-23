Профиль Кадырова в Instagram оказался недоступен

Аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram оказался недоступен.

При попытке зайти в профиль Кадырова соцсеть выдает уведомление: «К сожалению, данная страница недоступна». В настоящий момент неизвестно, в чем причина блокировки. Не ясно удалил ли сам политик свою страницу или в работе приложения Instagram произошел сбой. Напомним, что в минувший четверг пользователи соцсети жаловались на неполадки в работе сервиса.

Рамзан Ахматович Кадыров в июне 2015 года уже убирал аккаунт в Instagram под замок. Однако позднее он снова сделал свою учетную запись в соцсети доступной для всех.