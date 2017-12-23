СМИ: На западе Москвы автобус с детьми попал в аварию

На западе столицы днем в субботу, 23 декабря, автобус с детьми столкнулся с мачтой освещения. Об этом информирует агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Согласно предварительным данным, в результате ДТП пострадали три ребенка и два взрослых. По словам собеседника агентства, возле дома №20 на улице Нижние Мневники перевозивший детей автобус врезался в мачту освещения.

«С травмами различной степени доставлены в лечебные учреждения три ребенка и двое взрослых», — приводит слова собеседника агентство.

Также отмечается, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов столицы выясняют все обстоятельства произошедшего.