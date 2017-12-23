Победители новогодней эстафеты Овечкина получат футболку Putin Team

Основателем общественного движения в поддержку главы РФ Владимира Путина является нападающий сборной РФ и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин.

Хоккеист Александр Овечкин рассказал подписчикам в Instagram о старте новогодней эстафеты #ПоздравьСтрану. Для того, чтобы принять участие во флешмобе, необходимо выложить в Instagram видеозапись с поздравлением для всей России и поставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. После этого участник должен передать эстафету трем друзьям, которые станут следующими участниками.

Хоккеист пообещал подарить лидерам эстафеты шайбу со своим автографом и футболку с логотипом Putin Team. Победителей он определит 7 января в 16:00 (мск).

Ранее сообщалось, что чемпион ОИ- 2012 года в составе российской сборной по волейболу Сергей Тетюхин примкнул к движению Putin Team.