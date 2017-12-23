Победители новогодней эстафеты Овечкина получат футболку Putin Team
Основателем общественного движения в поддержку главы РФ Владимира Путина является нападающий сборной РФ и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин.
Хоккеист Александр Овечкин рассказал подписчикам в Instagram о старте новогодней эстафеты #ПоздравьСтрану. Для того, чтобы принять участие во флешмобе, необходимо выложить в Instagram видеозапись с поздравлением для всей России и поставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. После этого участник должен передать эстафету трем друзьям, которые станут следующими участниками.
Хоккеист пообещал подарить лидерам эстафеты шайбу со своим автографом и футболку с логотипом Putin Team. Победителей он определит 7 января в 16:00 (мск).
Всем привет! Недавно я создал общественное движение Putin Team. Это команда людей, которые гордятся Россией и каждый день делают ее сильнее. В наступающем году желаю нашей стране и каждому из вас только победы, на всех фронтах! А чтобы сил и веры в себя было больше – участвуйте в новогодней эстафете #ПоздравьСтрану и получите в подарок шайбу с моей подписью, а также футболку с фирменной символикой Putin Team! Пусть они станут символом ваших грядущих побед! Все, что вам нужно – это: 1. Записать видео с поздравлением для всей страны. 2. Выложить в своем Instagram. 3. Поставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. 4. Отметить 3 своих друзей и передать им эту эстафету. Пятерых победителей определит жребий 7 января 2018 года в 16:00 по московскому времени. #PutinTeam #КомандаПутина #PT
Ранее сообщалось, что чемпион ОИ- 2012 года в составе российской сборной по волейболу Сергей Тетюхин примкнул к движению Putin Team.