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11:28   23 Декабря 2017
Весь мир
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В Совфеде прокомментировали решение США поставить Украине оружие

В Совфеде прокомментировали решение США поставить Украине оружие

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что решение Соединенных Штатов о поставке вооружения для «усиленных оборонительных возможностей» Украины было принято в пользу войны, а не мира.

«Ложная (точнее, извращенная) интерпретация ситуации на юго-востоке держит в заложниках русофобских амбиций Киева и Вашингтона миллионы людей, ждущих от политиков мира, а не войны. Нынешнее решение Вашингтона  — увы, в очередной раз в пользу войны, а не мира»,  — приводит слова политика РИА Новости.

Кроме того, Косачев подчеркнул, что действия США, несмотря на термин «оборонительные» в соответствующем решении, к обороне Украины имеет весьма опосредованное отношение. По его мнению, у этого решения Вашингтона «есть очевидный, неприкрытый и даже артикулированный политический подтекст».

Напомним, что  в минувшую пятницу, 22 декабря, представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Киеву для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Автор: Анастасия Ягужинская
#сша #украина #совфед #косачев #оружие
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