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Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

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 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

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11:11   23 Декабря 2017
Россия
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Зюганов возглавит избирательный штаб Павла Грудинина

Зюганов возглавит избирательный штаб Павла Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина удачной кандидатурой на пост главы государства.

Он подтвердил, что будет руководителем его избирательного штаба. По словам Зюганова, ему поручили подготовить избирательную программу. Лидер партии отметил, что представит вариант, состоящий из 18 пунктов, на съезде. Одним из пунктов будет представлен «ремонт власти». Зюганов также заявил, что кандидатура Грудинина отвечает ожиданиям избирателей, ведь он человек, умеющий работать, слышать людей и выполнять обещания.

Накануне Зюганов предложил выдвинуть Грудинина в президенты, пленум ЦК партии поддержал инициативу. Окончательное решение примет съезд. Грудинин заявил, что для него решение пленума стало неожиданным.

 

Автор: Ольга Шпакова
#зюганов #кпрф #выборы #политика #грудинин
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