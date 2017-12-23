В Египте 13 человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком

Ведется расследование происшествия.

Маршрутка врезалась в грузовик на автомобильной трассе в провинции Бени-Суэйф. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13 местных жителей. Об этом сообщают местные СМИ.

Также в аварии пострадали восемь человек, они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Адыгее произошло крупное ДТП - на трассе столкнулись два десятка машин. Причиной аварии стал туман на дорогах. Инцидент обошелся без жертв, но есть несколько пострадавших.