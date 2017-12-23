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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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10:10   23 Декабря 2017
Россия
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Новогоднее обращение Путина включат в метро и на МЦК

Новогоднее обращение Путина включат в метро и на МЦК

В прошлом году в московском метрополитене также была организована трансляция поздравления.

В столичном метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) в новогоднюю ночь будет звучать прямая аудиотрансляция поздравления главы Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на сведения, полученные в транспортном комплексе Москвы. Ранее сообщалось, что столичное метро будет работать на протяжении всей новогодней ночи. Глава подземки Виктор Козловский рассказал, что три поезда будут ездить на Кольцевой. Он также намекнул, что составы будут празднично украшены, но не рассказал, как именно. В рождественскую ночь время работы метро в Москве увеличат на час.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #метро #трансляция #поздравление #новый год #мцк
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