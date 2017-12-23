МИД назвал «параноидальным» материал CBS про «акустические атаки»

Российский МИД подверг критике американский канал CBS News из-за вышедшего материала об «акустических атаках» на сотрудников посольства Соединенных Штатов в Узбекистане.

В сентябре CBS сообщил, что сотрудник Агентства США по международному развитию и его жена, работавшие в Ташкенте, обнаружили у себя симптомы, напоминающие те, что заметили у дипломатов, подвергшихся атаке в Гаване. Как пишет РИА Новости, из-за того, что РФ поддерживает дружеские отношения с Кубой и Узбекистаном, источники канала сочли, что за атаками может стоять Москва.

Российские дипломаты отметили, что такие сообщения не выдерживают критики. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в день публикации материала CBS официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт опровергла факт такого происшествия в Ташкенте.

В сообщении МИД отмечается, что американские СМИ муссируют тему «акустических атак» РФ, несмотря на опровержение со стороны властей Штатов. Дипломаты призвали журналистов CBS News прекратить выпускать материалы с «параноидальными настроениями».

С ноября прошлого года порядка десяти сотрудников американского посольства на Кубе и их семьи пожаловались с жалобами на потерю слуха, тошноту и головные боли. Медики констатировали у них легкую черепно-мозговую травму и повреждение центральной нервной системы. ФБР выдвинуло версию, что дома сотрудников дипмиссии подвергались атакам с использованием неизвестного оружия.