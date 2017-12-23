Основатель SpaceX показал автомобиль, который запустят к Марсу

Им станет красный автомобиль Tesla Roadster.

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил на своей странице в соцсети Instagram снимок автомобиля, который запустят к Марсу на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки. Направить Tesla Roadster решили, чтобы внести разнообразие в тестовый процесс.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Дек 22, 2017 at 10:47 PST

Ранее предприниматель объявил, что первый полет тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, запуск которой произойдет под композицию Дэвида Боуи Space Oddity, запланирован на январь. Изначально планировалось осуществить запуск в 2013 году, но сроки регулярно приходилось сдвигать.