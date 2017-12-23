Более 20 террористов ИГ арестованы в Ираке

В Ираке арестованы 25 членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Об этом сообщило Федеральное агентство новостей со ссылкой на иракские СМИ. Арест произошел в рамках спецоперации в провинции Найнава.

Операция прошла сразу в трех населенных пунктах области — Сумаре, Аль-Саляме и Аль-Сахируне. Генерал-лейтенант Ияд Хусейн заявил, что перед арестом районы, в которых находились экстремисты, подвергались осаде. Значительную помощь оказали местные жители. Именно они проинформировали полицию о подозрительных лицах. У всех арестованных обнаружили поддельные документы.