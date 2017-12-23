День рождения императора отмечают в Японии

Жители Японии отмечают 84 день рождения императора Акихито. Об этом сообщил портал Life.

В стране день рождения монарха является национальным праздником. Его утвердили в 1989 году. Именно в это время Акихито занял престол.

Император выразил свою благодарность всем поздравляющим. Его слова были опубликованы на сайте Управления делами двора монарха. Акихито ранее заявил, что готов отречься от престола. Это произойдет в апреле 2019 года. Его место займет старший сын Нарухито.