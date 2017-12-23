Ракета-носитель запущена в Японии

Ракета-носитель Н-2А была запущена в Японии. Об этом сообщила пресс-служба космического агентства JAXA.

На борту аппарата были отравлены спутники GCOM-C и SLATS. Первый представляет из себя метеорологический аппарат, который оставят на орбите в 800 километров.

Спустник SLATS займет высоту в 200-300 километров. Специалисты из центра планируют замерить качество его работы на низких орбитах, поскольку именно здесь атмосферное сопротивление наиболее высоко. Ранее США запустили ракету-носитель Falcon 9.