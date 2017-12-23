Абэ прокомментировал ужесточение санкций против КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал ужесточение санкций Совбезом ООН, направленных против Северной Кореи.

Политик отметил, что такой шаг означает желание мирового сообщества перемены в деятельности администрации Пхеньяна. Заявление Абэ появилось на сайте японского правительства в субботу, 23 декабря.

Министр также призвал Северную Корею изменить свою политику и начать ядерное разоружение. В минувшую пятницу Совет безопасности ООН подписал документ об усилении санкций в сторону Пхеньяна. Таким образом всемирная организация ответила на новый пуск баллистических ракет Северной Кореей, произошедший 29 ноября.