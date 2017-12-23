Астронавт, первым вышедший в космос без страховки, скончался в США

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс, первым вышедший в открытый космос без страховки, скончался в США в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба космического ведомства.

Маккэндлесс более всего известен по легендарной фотографии, где он летит рядом с шаттлом, управляя специальным устройством для пилотирования. Астронавт стал первым, кто вышел в космос, не используя страховочный трос.

На его счету два полета. Первый состоялся в 1984 году, второй — в 1990-м. В последний раз он и экипаж космического корабля выводили телескоп Hubble.