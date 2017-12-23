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5:14   23 Декабря 2017
Весь мир
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Астронавт, первым вышедший в космос без страховки, скончался в США

Астронавт, первым вышедший в космос без страховки, скончался в США

Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс, первым вышедший в открытый космос без страховки, скончался в США в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба космического ведомства.

Маккэндлесс более всего известен по легендарной фотографии, где он летит рядом с шаттлом, управляя специальным устройством для пилотирования. Астронавт стал первым, кто вышел в космос, не используя страховочный трос.

На его счету два полета. Первый состоялся в 1984 году, второй — в 1990-м. В последний раз он и экипаж космического корабля выводили телескоп Hubble.

Автор: Павел Никифоров
#наса #астронавт #брюс маккэндлесс
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