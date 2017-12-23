Ракета Falcon 9 стартовала в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена в Калифорнии. Об этом стало известно из прямой трансляции на сайте компании SpaceX.

Запуск ракеты носителя состоялся в 04.27 по московскому времени. На своем борту Falcon 9 нес 10 спутников связи Iridium. Снаряд стартовал с первой ступенью, которую компания уже использовала ранее при запусках.

Новые спутники должны заменить аппараты прошлого выпуска. SpaceX заключили контракт с Iridium Communications. Согласно договору, будет запущено порядка 70 спутников.