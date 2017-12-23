Госдеп: США поставят Украине оборонительное вооружение

США приняли решение поставить оборонительное вооружение Украине. Об этом сообщила представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Отмечается, что военная техника будет поставляться на Украину с целью защиты «суверенитета страны». Вооружение предоставляется также на случай отражения возможной будущей агрессии.

Науэрт подчеркнула, что помощь американской стороны носит исключительно оборонительный аспект. В США всегда отмечали суверенность Украины и право страны на самозащиту, добавила представитель Госдепа. Вашингтон также подтвердил свою приверженность в соблюдении минских соглашений по Донбассу. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вывел Украину из-под действия договора, обеспечивающего беспошлинный ввоз некоторой продукции.