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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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4:26   23 Декабря 2017
Весь мир
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Госдеп: США поставят Украине оборонительное вооружение

Госдеп: США поставят Украине оборонительное вооружение

США приняли решение поставить оборонительное вооружение Украине. Об этом сообщила представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Отмечается, что военная техника будет поставляться на Украину с целью защиты «суверенитета страны». Вооружение предоставляется также на случай отражения возможной будущей агрессии.

Науэрт подчеркнула, что помощь американской стороны носит исключительно оборонительный аспект. В США всегда отмечали суверенность Украины и право страны на самозащиту, добавила представитель Госдепа. Вашингтон также подтвердил свою приверженность в соблюдении минских соглашений по Донбассу. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вывел Украину из-под действия договора, обеспечивающего беспошлинный ввоз некоторой продукции.

Автор: Павел Никифоров
#сша #украина #госдеп
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