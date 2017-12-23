Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

Президент США Дональд Трамп вывел Украину из действия генеральной системы торговых преференций (ГСП).

Свое решение политик объяснил тем, что администрация Киева не прилагает достаточно усилий в области охраны интеллектуальной собственности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно заявлению, Трамп рассмотрел все стороны дела. Президент приостановил беспошлинный режим, введенный посредством ГСП, по некотором видам продукции Украины.