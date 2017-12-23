Три землетрясения прошли на Камчатке за минувшие сутки

В Камчатском крае за минувшие сутки прошли три ощутимых землетрясения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Камчатское отделение Геофизической службы РАН.

Толчки первого землетрясения были замечены в Кроноцком заливе в 10.29 по местному времени (01.29 по Москве). Магнитуда составила 5,6. Очаг залегал на глубине в 40 километров.

В этой же области накануне ночью ведомство отметило еще два землетрясения. Их магнитуда равнялась 6,4 и 5,1. Эпицентр находился примерно в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. В домах местных жителей раскачивалась мебель, предметы быта. Местное отделение МЧС провело проверку на предмет разрушений. Обследование показало, что деформаций строений нет. Также не зафиксировано пострадавших среди жителей Камчатского края.