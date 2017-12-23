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2:55   23 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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ДНР: Вступившее в силу «новогоднее» перемирие «в принципе» соблюдается

ДНР: Вступившее в силу «новогоднее» перемирие «в принципе» соблюдается

Режим прекращения огня, вступивший в силу в Донбассе в 00.00 23 декабря, «в принципе» соблюдается. Об этом журналистам сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

Слова представителя оперативного командования Донецкой народной республики в субботу приводит РИА Новости. Отмечается, что единственное нарушение было зафиксировано в 00.20 по московскому времени, обстрелу подвергся район населенного пункта Сосновское.

«Сейчас в принципе режим прекращения огня соблюдается», - говорится в сообщении.

Напомним: в течение последней недели ВСУ вели активные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР из крупнокалиберной артиллерии, в результате чего погибли два мирных жителя, еще несколько человек были ранены, а также повреждено большое количество жилых домов и объектов инфраструктуры. Члены контактной группы в Минске договорились об установлении перемирия, которое началось в полночь 23 декабря.

Автор: Александр Люблинский
#украина #всу #днр #перемирие #весь мир #режим прекращения огня #помощник оперативного командующего
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