ДНР: Вступившее в силу «новогоднее» перемирие «в принципе» соблюдается

Режим прекращения огня, вступивший в силу в Донбассе в 00.00 23 декабря, «в принципе» соблюдается. Об этом журналистам сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

Слова представителя оперативного командования Донецкой народной республики в субботу приводит РИА Новости. Отмечается, что единственное нарушение было зафиксировано в 00.20 по московскому времени, обстрелу подвергся район населенного пункта Сосновское.

«Сейчас в принципе режим прекращения огня соблюдается», - говорится в сообщении.

Напомним: в течение последней недели ВСУ вели активные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР из крупнокалиберной артиллерии, в результате чего погибли два мирных жителя, еще несколько человек были ранены, а также повреждено большое количество жилых домов и объектов инфраструктуры. Члены контактной группы в Минске договорились об установлении перемирия, которое началось в полночь 23 декабря.