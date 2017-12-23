Трамп разрешит поставки противотанкового оружия Украине

Глава США Дональд Трамп намерен разрешить поставки противотанковых комплексов Украине. Об этом сообщил телеканал ABC.

Ведомство сослалось на информацию четырех источников в Госдепе. Украина, по их словам, получит порядка 210 ракет и 35 комплексов для запуска снарядов. Киев может не ограничиться на этом и закупиться дополнительными боеприпасами, среди которых комплексы Javelin.

План, в случае одобрения американским президентом, поступит на рассмотрение в Конгресс. У сенаторов будет 30 дней на разбор. Многие представители республиканской партии положительно отнеслись к такому шагу. В Вашингтоне эту информацию пока никак не комментируют, объясняя тем, что говорить здесь пока что не о чем. Сотрудники агентства ТАСС также не получили ответов на свои запросы по данному вопросу.