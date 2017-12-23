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2:37   23 Декабря 2017
Весь мир
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СМИ: На западе Канады школьный автобус столкнулся с грузовиком

СМИ: На западе Канады школьный автобус столкнулся с грузовиком

При столкновении школьного автобуса с грузовиком с прицепом в провинции Британская Колумбия на западе Канады пострадали два человека. Об этом сообщает местный телеканал CBC.

Также сообщается, что ДТП произошло в городе Шониган-Лэйк. Прицеп грузовика, в котором находилась лодка, во время движения занесло и он врезался в переднюю часть школьного автобуса, в котором в этот момент находились 12 младших школьников – учащихся местной начальной школы. При столкновении пострадали оба водителя – грузовика и автобуса. Их госпитализировали. Особо подчеркивается, что ни один ребенок при лобовом столкновении автобуса с грузовиком не пострадал.

Местные власти уточняют, что по предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия, а именно снегопад и обледенение дороги.  

Автор: Александр Люблинский
#дети #происшествия #водители #чп #канада #столкновение #весь мир #грузовик #школьный автобус
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